Тюменских водителей массово проверили на трезвость

«В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной.