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6 часов назад

Тюменских водителей массово проверили на трезвость

Ura.Ruиещё 1

В Тюмени в праздничную ночь сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Каждый восьмой остановленный автомобилист оказался нарушителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Тюменских водителей массово проверили на трезвость
Фото: ТАССТАСС

«В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной.

Один из водителей попытался объехать сотрудников ГИБДД, но сбил указатель о проведении проверки. Выяснилось, что мужчина был пьян. В Госавтоинспекции добавили, что проверки на трезвость прошли также в Ишиме, Ялуторовске, Голышманово и Омутинском.

Автоновости,ГИБДД,
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