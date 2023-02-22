В России предложили наладить индустрию восстановления б/у автозапчастей

В Госдуме предложили создать индустрию массового восстановления бывших в употреблении автозапчастей. Письмо с соответствующей инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении «Известий».

Авторами инициативы стали депутаты четырех комитетов Госдумы. В письме говорится, что в России подобная индустрия фактически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода машин из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования подержанных автозапчастей широко развит, его поддерживает государство.