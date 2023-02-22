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1 час назад

"Известия": в России предложили наладить индустрию восстановления б/у автозапчастей

Газета.Ru

В Госдуме предложили создать индустрию массового восстановления бывших в употреблении автозапчастей. Письмо с соответствующей инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении «Известий».

В России предложили наладить индустрию восстановления б/у автозапчастей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторами инициативы стали депутаты четырех комитетов Госдумы. В письме говорится, что в России подобная индустрия фактически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода машин из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования подержанных автозапчастей широко развит, его поддерживает государство.

В частности, депутаты предлагают урегулировать порядок утилизации автомобилей с повторным использованием запчастей, обязать автопроизводителей на территории России также заниматься восстановлением деталей. Кроме того, по данным депутатов, необходимо сформировать требования к таким предприятиям и маркировать восстановленные детали.

Автоновости,Михаил Мишустин,Госдума,
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