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6 минут назад

В Узбекистане началась сборка седанов Chevrolet Onix за 1,0 млн рублей

ПроКроссовер.ру

В Узбекистане началась сборка седанов Chevrolet Onix стоимостью 1 млн рублей. Как сообщает журнал «За рулем» в Россию седаны Chevrolet из Узбекистана по официальным каналам не попадут. Автомобили могут привезти по схеме параллельного импорта.

В Узбекистане началась сборка седанов Chevrolet Onix за 1,0 млн рублей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Седан оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, системами ABS и ESC, а также 90-сильный атмосферным двигателем объемом 1,2 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Какая цена автомобиля будет в России пока неизвестно.

Автоновости,Chevrolet Onix,Chevrolet,
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