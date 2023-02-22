В Узбекистане началась сборка седанов Chevrolet Onix за 1,0 млн рублей

В Узбекистане началась сборка седанов Chevrolet Onix стоимостью 1 млн рублей. Как сообщает журнал «За рулем» в Россию седаны Chevrolet из Узбекистана по официальным каналам не попадут. Автомобили могут привезти по схеме параллельного импорта.

Седан оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, системами ABS и ESC, а также 90-сильный атмосферным двигателем объемом 1,2 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Какая цена автомобиля будет в России пока неизвестно.