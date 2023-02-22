Китайский Chevrolet Captiva продают в России дешевле «Москвича»

Очередную параллельно импортную новинку, привезенную из Китая, продают чуть дешевле «Москвича 3», который стоит от 1,97 миллиона. У китайской Captiva под капотом турбомотор Daewoo объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Комплектация всего одна – с кожаным салоном, круиз-контролем, подогревом кресел и парковочными датчиками.

Эту модель производят на мощностях совместного предприятия SAIC-GM-Wuling, и на деле китайская Captiva представляет собой перелицованный Baojun 530. Стоит отметить, что этот автомобиль оценили значительно дешевле, чем вариант, который возят в Россию из ОАЭ – за кроссовер, прибывший из Эмиратов, продавец просил минимум 2,55 миллиона рублей.

С моделью Chevrolet Captiva российские автомобилисты знакомы – она продавалась в стране до 2015 и производилась на заводе GM в Санкт-Петербурге. Однако китайский кроссовер роднит с той Каптивой только название.

Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva