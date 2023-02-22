В России столкнулись с риском дефицита прицепов для перевозки продуктов

Представители ряда транспортных компаний сообщили о риске нехватки полуприцепов-рефрижераторов в России. Их используют на рынке для того, чтобы перевозить продукцию, которой нужен низкий температурный режим, сообщают «Ведомости».

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Речь идет, в частности, о продуктах питания, лекарствах и других товарах.

До февраля 2022 года в России приобретали до 4000 таких прицепов в год, следует из данных Delko. Страна считалась крупным рынком. Ограничения Запада внесли изменения – поставок стало мало. В текущем году закупок больше осуществляться не будет, отмечает издание.

Ситуацию с приостановкой импорта прицепов и комплектующих для ремонта подтвердили в компании «Курьер сервис экспресс». Это касается не только европейской продукции, но и японской, уточнили там. В фирме также подчеркнули, что принципы нуждаются в дорогостоящем ремонте и запчастях, которые на рынке отсутствуют.

Издание обращает внимание на то, что холодильная установка — самый сложный элемент рефрижератора. Из России ушли самые крупные мировые производители из США — Thermo King и Carrier.