Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
24 минуты назад

В России столкнулись с риском дефицита прицепов для перевозки продуктов

Лера Букина

Представители ряда транспортных компаний сообщили о риске нехватки полуприцепов-рефрижераторов в России. Их используют на рынке для того, чтобы перевозить продукцию, которой нужен низкий температурный режим, сообщают «Ведомости».

В России столкнулись с риском дефицита прицепов для перевозки продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет, в частности, о продуктах питания, лекарствах и других товарах.

До февраля 2022 года в России приобретали до 4000 таких прицепов в год, следует из данных Delko. Страна считалась крупным рынком. Ограничения Запада внесли изменения – поставок стало мало. В текущем году закупок больше осуществляться не будет, отмечает издание.

Ситуацию с приостановкой импорта прицепов и комплектующих для ремонта подтвердили в компании «Курьер сервис экспресс». Это касается не только европейской продукции, но и японской, уточнили там. В фирме также подчеркнули, что принципы нуждаются в дорогостоящем ремонте и запчастях, которые на рынке отсутствуют.

Издание обращает внимание на то, что холодильная установка — самый сложный элемент рефрижератора. Из России ушли самые крупные мировые производители из США — Thermo King и Carrier.

Ранее глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что во втором полугодии 2022 года объем перевозок на сети Российских железных дорог (РЖД) на восток впервые превысил объем перевозок на запад.

Автоновости,Олег Белозеров,Владимир Путин,РЖД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий