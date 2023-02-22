В ночь на 23 февраля ГИБДД Москвы начнет масштабный рейд

Сотрудники московской ГИБДД вечером 22 февраля с 20 часов начнут масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы». Мероприятие продлится все выходные.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 20.00 часов 22 февраля до 23.00 часов 26 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — отмечается в сообщении.

ГИБДД в очередной раз предупредила водителей о недопустимости езды за рулем в нетрезвом виде и призвала всех граждан сообщать о замеченных пьяных водителях в полицию.