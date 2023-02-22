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1 час назад

ГИБДД Москвы в ночь перед 23 февраля выйдет на усиленный рейд

Газета.Ru

Сотрудники московской ГИБДД вечером 22 февраля с 20 часов начнут масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы». Мероприятие продлится все выходные.

В ночь на 23 февраля ГИБДД Москвы начнет масштабный рейд
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 20.00 часов 22 февраля до 23.00 часов 26 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — отмечается в сообщении.

ГИБДД в очередной раз предупредила водителей о недопустимости езды за рулем в нетрезвом виде и призвала всех граждан сообщать о замеченных пьяных водителях в полицию.

Автоновости,ГИБДД,
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