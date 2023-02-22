Bentley отправляет в отставку шестилитровый мотор W12

Компания Bentley снимет с производства уникальный шестилитровый мотор в 2024 году.
Слухи о том, что концерну Volkswagen предстоит распрощаться со своей оригинальной разработкой, двигателем W12, ходят с 2020 года. Этот агрегат, впервые представленный больше 20 лет назад, устанавливался на Audi A8 и практически всю модельную линейку Bentley, и дожил до наших дней, хоть и с некоторыми модификациями. Однако уже в следующем году W12 падет жертвой стратегии электрификации, которой следует Volkswagen и входящие в его состав бренды.
Двигатель W12 6.0 снимут с конвейера завода в Крю, Великобритания, в апреле 2024 года. Последней выпущенной моделью с таким мотором (причем с самой мощной его версией) станет гранд-турер Bentley Batur от Mulliner, дебютировавший летом 2022-го.
Купе, напомним, получило доработанный W12 с новой системой впуска, модернизированными турбокомпрессорами, новыми интеркулерами и перепрограммированным блоком управления, что позволило снять с шести литров рабочего объема 740 лошадиных сил.
Впрочем, купить последний автомобиль с W12 не получится: весь тираж Bentley Batur, состоящий всего из 18 экземпляров, уже распродан. Да и остальные машины, на которые еще устанавливается 12-цилиндровый агрегат, например, Flying Spur, стремительно заканчиваются.
Как сообщает Car and Driver, W12 заменят моторами V6 и V8 в составе гибридных силовых установок.
В 2025 году Bentley представит платформу для разработки новых моделей, которая создается специально для электрических силовых установок, а также предложит удобное решение для зарядки батарей. Спустя год, в 2026-м, все модели марки будут в той или иной мере электрифицированы: иными словами, компания будет выпускать и продавать только гибриды и электромобили. А к 2030-му эра ДВС подойдет к концу и вся линейка будет переведена на электричество.