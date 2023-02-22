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2 часа назад

Автопарк России уменьшился на 9 млн машин

Лера Букина

К началу текущего года в России зарегистрировали 53,8 млн автомобилей. Об этом сообщил «Автостат».

Автопарк России уменьшился почти на 9 млн машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На легковые машины пришлось свыше 81% (45,3 млн шт.) от общего парка. Доля легкой коммерческой техники (LCV) оценивается в 8% (4,2 млн шт.), грузовые машины занимают 7% парка (3,7 млн шт.). На мотоциклы и автобусы приходится остальная часть. Портал не раскрыл долю прицепов и полуприцепов на рынке.

На начало 2021 года на учете в России стояло 62,7 млн транспортных средств, а также прицепов и полуприцепов к ним. Разница с текущим годом составила 8,9 млн.

Накануне в «Автостате» проинформировали об увеличении доли китайских автомобильных брендов в стране. Значительным образом увеличился интерес к китайским грузовикам, указали в агентстве. Их долю оценили в 56%.

Ранее портал «Китайские автомобили» сообщил, что на российском автомобильном рынке весной появится китайский бренд Jetour. В марте-апреле в стране начнут продавать кроссоверы X90 и Dasheng. В дальнейшем линейку пополнят другие модели, в частности X70 и X70 Plus.

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