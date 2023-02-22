Автопарк России уменьшился почти на 9 млн машин

К началу текущего года в России зарегистрировали 53,8 млн автомобилей. Об этом сообщил «Автостат».

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На легковые машины пришлось свыше 81% (45,3 млн шт.) от общего парка. Доля легкой коммерческой техники (LCV) оценивается в 8% (4,2 млн шт.), грузовые машины занимают 7% парка (3,7 млн шт.). На мотоциклы и автобусы приходится остальная часть. Портал не раскрыл долю прицепов и полуприцепов на рынке.

На начало 2021 года на учете в России стояло 62,7 млн транспортных средств, а также прицепов и полуприцепов к ним. Разница с текущим годом составила 8,9 млн.

Накануне в «Автостате» проинформировали об увеличении доли китайских автомобильных брендов в стране. Значительным образом увеличился интерес к китайским грузовикам, указали в агентстве. Их долю оценили в 56%.