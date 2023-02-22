BMW обновила «заряженные» X5 M и X6 M Competition

Компания BMW представила обновленные суперкроссоверы X5 M и X6 M Competition.

Фото: BMW BMW

Оба стали первыми M-микрогибридами, то есть обзавелись 48-вольтовым стартер-генераторомж; получили модернизированный двигатель V8 4.4, перекалиброванный автомат и полный привод. Новшеством стал и контроллер ARB от актуальной BMW 1 серии. Он увеличивает скорость отклика на изменение условий движения, позволяя машинам быстрее реагировать на проскальзывание колес и соответствующим образом подстраивать работу мехатроники.

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Следом за обновлением X5 и X6 компания BMW модернизировала суперкроcсоверы X5 M и X6 M в исполнении Competition. Начальных версий без этой приставки у «эмок» нет с весны 2021 года, и даже после рестайлинга их не вернули в строй. Зато нынешние вседорожники стали первыми микрогибридами BMW M. Компактный 48-вольтовый электромотор встроен в автомат M Steptronic. Он выдает 12 лошадиных сил и 200 Нм, помогая на разгонах с места и со средних скоростей и регенерируя энергию при торможении и движении накатом.

BMW X5 M Competition

Основной агрегат X5 M и X6 M Competition — новая версия «битурбовосьмерки» 4.4. Ей усилили кривошипно-шатунный механизм, заменили турбокомпрессоры, впускной воздуховод, оптимизировали систему смазки и процесс маслоотделения. Несмотря на улучшения, двигатель выдает прежние 625 лошадиных сил и 750 Нм. При этом по динамике разгона до ста кроссоверы проигрывают дорестайлинговым машинам (3,9 c против 3,8). Причина не столько в гибридном довеске, сколько в новых нейтрализаторах. Максималка — прежние 250 километров в час, которые превращаются в 290 при заказе пакета M Driver’s.

BMW X6 M Competition

Параллельно в «эмках» перекалибрована коробка передач, причем в предельных режимах смена ступеней происходит резче и быстрее. Улучшена работа полного привода M xDrive с активным задним дифференциалом. Он по-прежнему имеет два режима работы, но теперь полагается не только на данные DSC, но и контроллера ARB, встроенного в блок управления двигателем. Технология уже применяется на актуальных BMW 1 серии. Она многократно сокращает пути управляющих сигналов и на порядок увеличивает скорость отклика на изменение условий.

BMW X5 M Competition

И X5 M Competition, и X6 M Competition штатно оснащены адаптивными амортизаторами, электромеханическими стабилизаторами, модифицированным рулевым механизмом M Servotronic и матричными фарами, которые стали на 35 миллиметров уже. Разновеликие колеса (21 дюйм спереди и 22 сзади) за доплату можно окрасить глянцевой краской Jet Black, как на специальном издании First Edition у дореформенных кроссоверов. Внутри — изогнутый дисплей BMW Curved Display, M-руль с углепластиковыми лепестками, обитые мелкозернистой кожей Merino кресла и аудиосистема Harman Kardon Surround Sound.

BMW X6 M Competition

Список опций кроссоверов включает панорамную крышу Sky Lounge, музыку Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и цифровой ключ BMW Digital Key Plus. Широкой перечень базовых ассистирующих систем при желании можно дополнить распознаванием сигналов светофора, функциями помощи при экстренной остановке и смене полосы движения. Автопарковщик Parking Assistant Professional запоминает 200 метров пройденного пути и может воспроизвести его в обратной последовательности. Кроме того, на X5 M и X6 M Competition появилась система предупреждения об опасности при открытии дверей.