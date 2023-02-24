Ford отправит электрический Transit на Пайкс-Пик

Летом 2022 года на Фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера 2000-сильного электрического фургона Ford Pro Electric SuperVan, который продолжил запущенную американским брендом в 1971 году линейку «Супервэнов». Экстремальный концепт-кар использует ряд компонентов от серийных автомобилей — например, от E-Transit Custom и Mustang Mach-E — и станет основой для гоночного фургона Ford Performance SuperVan 4, который выйдет на старт гонки на Пайкс-Пик.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В 2023 году в США состоится 101-й в истории старт на гору Пайкс-Пик — легендарная трасса в штате Колорадо ежегодно собирает сотни участников, выставляющий самую разную технику. В последние годы активизировались автопроизводители, которые выводят на старт свои модели в погоне за рекордом в классе или абсолютно лучшим временем Pikes Peak International Hill Climb.

На протяжении века в гонке были представлены самые разные модели Ford, а в 101-й гонке подразделение Ford Performance выставит новейший электромобиль Ford SuperVan 4. Управлять машиной будет трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана», многократный победитель гонки на Пайкс-Пик и обладатель множества рекордов за рулём электромобиля Volkswagen ID.R француз Ромен Дюма.