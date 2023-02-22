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1 час назад

В Москве впервые показали спорткар для президента - "Маруся L2"

Российская Газета

В Музее Гаража особого назначения проходит выставка "Дизайн под грифом "секретно", в рамках которой демонстрируется один из прототипов "Маруси" - семейства автомобилей, разрабатываемого для руководства страны. Гриф "Секретно" сняли с седана буквально накануне открытия выставки.

В Москве впервые показали спорткар для президента "Маруся L2"
Фото: Пресс-служба НАМИПресс-служба НАМИ

Прототип седана "Маруся L2" появился в 2013 году, он создан в единственном экземпляре и демонстрирует, каким бы мог быть автомобиль представительского класса из проекта "Маруся Кортеж". Отмечается, что Дизайнеры "Маруси L2" вдохновлялись внешностью "Волги" 1956 года выпуска (ГАЗ-21).

Также на выставке представлен тоже только что рассекреченный полноразмерный макет "Маруся FB". Он создан в 2013 году в единственном экземпляре. Источником вдохновения дизайнеров этой машины послужил ГАЗ М-72 1955 года выпуска.

Пресс-служба НАМИ

Проект "Кортеж" предусматривал семейство автомобилей "Маруся", в который кроме стандартного седана должны были входить лимузин на его базе, внедорожник сопровождения и микроавтобус "Маруся V1". Собственно, как показала история, проект переродился в Aurus, который уже вышел за пределы концепции "Маруси" и имеет в своей линейке даже электрический мотоцикл.

Пресс-служба НАМИ
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