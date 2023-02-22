Chevrolet остановила выпуск Corvette, и вот почему

Chevrolet не хватает запчастей для производства спорткаров Corvette.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Из-за этого компания была вынуждена остановить конвейер как минимум до следующего понедельника, 27 февраля. Как сообщает Automotive News, завод в штате Кентукки, где собирают Corvette, испытывает нехватку комплектующих, но это не связано с глобальным дефицитом полупроводников. Стоит отметить, что это далеко не первый простой для сборочной площадки Chevrolet.

В настоящее время штат завода в Боулинг-Грин насчитывает 1,3 тысячи человек, там производят Corvette Stingray и Corvette Z06. По словам представителя General Motors Дэна Флореса, компания делает все возможное, чтобы минимизировать потери от простоя. «Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы смягчить последствия дефицита комплектующих и удовлетворить спрос на модели», – добавил он.

В прошлом году Корветты тоже временно не выпускали из-за перебоев с поставками деталей, а в 2021-м – из-за торнадо, ставшего причиной пожара на производстве. А до этого производственные планы завода срывались из-за забастовки рабочих и ковидных ограничений во время пандемии.