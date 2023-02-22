Chevrolet остановила выпуск Corvette, и вот почему

Chevrolet не хватает запчастей для производства спорткаров Corvette.
Из-за этого компания была вынуждена остановить конвейер как минимум до следующего понедельника, 27 февраля. Как сообщает Automotive News, завод в штате Кентукки, где собирают Corvette, испытывает нехватку комплектующих, но это не связано с глобальным дефицитом полупроводников. Стоит отметить, что это далеко не первый простой для сборочной площадки Chevrolet.
В настоящее время штат завода в Боулинг-Грин насчитывает 1,3 тысячи человек, там производят Corvette Stingray и Corvette Z06. По словам представителя General Motors Дэна Флореса, компания делает все возможное, чтобы минимизировать потери от простоя. «Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы смягчить последствия дефицита комплектующих и удовлетворить спрос на модели», – добавил он.
В прошлом году Корветты тоже временно не выпускали из-за перебоев с поставками деталей, а в 2021-м – из-за торнадо, ставшего причиной пожара на производстве. А до этого производственные планы завода срывались из-за забастовки рабочих и ковидных ограничений во время пандемии.
Ранее на этой неделе компания Ford остановила производство и отгрузку пяти моделей, но не из-за нехватки деталей, а из-за вероятного дефекта 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Из-за выявленной проблемы автопроизводителю предстоит проверить пикапы F-150, собранные в Дирборне и Канзас-Сити, спорткары Mustang с завода во Флэт-Роке, кроссоверы Explorer с фабрик в Чикаго и Ханчжоу, внедорожники Bronco из Мичигана и кроссоверы Lincoln Aviator (Чикаго).