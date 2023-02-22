Toyota проведет крупнейшие за 20 лет повышение зарплат сотрудникам

Японский автоконцерн Toyota полностью примет условия по зарплатам, которые ранее местные профсоюзы выдвинули компании. Фирма произведет самое большое за 20 лет увеличение выплат для работников, передает телеканал NHK.
Компания идет на это не впервые - до этого профсоюзы несколько лет подряд озвучивали свои требования, а Toyota соглашалась с ними. Вместе с тем рост вознаграждений станет рекордным для фирмы.
Как стало известно телеканалу, максимальный рост зарплаты достигнет 9 370 иен ($70 по текущему курсу). Годовой бонус - 6,7 месячная зарплата.
В Toyota согласились с тем, что заработную плату сотрудников необходимо повысить в связи с инфляционным давлением, возникшим в 2022 году.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что текущей задачей российских властей является обеспечение повышения реальных заработных плат.