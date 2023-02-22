Toyota проведет крупнейшие за 20 лет повышение зарплат сотрудникам

Японский автоконцерн Toyota полностью примет условия по зарплатам, которые ранее местные профсоюзы выдвинули компании. Фирма произведет самое большое за 20 лет увеличение выплат для работников, передает телеканал NHK.

Компания идет на это не впервые - до этого профсоюзы несколько лет подряд озвучивали свои требования, а Toyota соглашалась с ними. Вместе с тем рост вознаграждений станет рекордным для фирмы.