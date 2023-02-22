В продаже появились новые Kia Ceed по цене от 2,1 млн рублей

Дилеры в нескольких российских регионах выставили на продажу новые автомобили Kia Ceed, самостоятельно ввезенные в страну, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Фото: Kia Kia

В частности, дилер из Челябинской области предлагает приобрести за 2,1 млн рублей автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и автоматической трансмиссией. Ceed в кузове хетчбэк оснащен восемью подушками безопасности, круиз-контролем и медиасистемой с навигацией и камерой заднего вида.