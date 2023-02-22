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1 час назад

В России в продаже по цене от 2,1 млн рублей появились новые Kia Ceed

Газета.Ru

Дилеры в нескольких российских регионах выставили на продажу новые автомобили Kia Ceed, самостоятельно ввезенные в страну, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

В продаже появились новые Kia Ceed по цене от 2,1 млн рублей
Фото: Kia Kia

В частности, дилер из Челябинской области предлагает приобрести за 2,1 млн рублей автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и автоматической трансмиссией. Ceed в кузове хетчбэк оснащен восемью подушками безопасности, круиз-контролем и медиасистемой с навигацией и камерой заднего вида.

Машины с той же силовой установкой за аналогичную цену предлагает приобрести продавец из Башкирии. Крупный автодилер в Москве выставил на продажу Kia Ceed 2023 года с мотором 1.6 и «автоматом» за 2,2 млн и 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Автоновости,Kia,
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