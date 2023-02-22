Hyundai превратит Creta в электрокар

Кроссовер Hyundai Creta станет электромобилем к 2025 году.

Фото: © Autocar India © Autocar India

Как сообщает издание Autocar India, южнокорейская компания уже начала разработку «зеленой» версии популярного вседорожника, получившей внутреннее кодовое имя SU2i EV. По прогнозам инсайдеров, серийное производство Creta с электрической силовой установкой запустят к концу 2024 года, а в 2025-м она дебютирует на выставке Auto Expo и появится в продаже. Основным рынком для новинки станет Индия.

Электрическая Hyundai Creta уже проходит испытания. Прототип кроссовера с «батарейной» силовой установкой и выступом снизу, похожим на отсек для аккумулятора, сфотографировали шпионы в городе Ченнаи в Индии, с которой начнутся продажи.

Никаких технических подробностей о новой модификации Creta пока нет. Вероятно, в основу кроссовера ляжет архитектура E-GMP (Electric-Global Modular Platform), специально разработанная для электрокаров. На ней же базируются, к примеру, Ioniq 5 и Kia EV6. По данным издания, Hyundai планирует в обозримом будущем локализовать производство моделей на этой платформе в Индии.

Ближайшей индийской премьерой для Hyundai станет дебют Verna нового поколения, известного у нас как Solaris. Внешность бюджетника уже полностью рассекречена местным офисом: ее оформят в духе новых моделей с тонкой светодиодной полосой во всю ширину кузова и «гранеными» выштамповками по бокам. Раскрыта и моторная гамма, состоящая из нового турбомотора и «атмосферника».