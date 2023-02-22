Тысячи владельцев могут потерять машины из-за финансовой пирамиды

В Актобе суд постановил вернуть первым владельцам автомобили, которые прошли через автоломбарды, оказавшиеся финансовыми пирамидами. Однако с этим категорически не согласны новые владельцы машин, которые купили их по объявлениям. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на сюжет «31 канала».

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

В частности, один из пострадавших приобрел три года назад Nissan X-Trail и поставил его на учет, однако через четыре месяца машину изъяла полиция, которая впоследствии выдала ее под сохранную расписку без права отчуждения.

В рамках уголовного дела о создании финансовых пирамид, действовавших в 13 регионах страны, 48 человек приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 18 лет, а потерпевшими по делу признаны 17 тыс. человек. Суд постановил вернуть машины, проходящие по делу как вещественные доказательства, прежним владельцам, заложившим их в ломбард.