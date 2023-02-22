Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
24 минуты назад

В Казахстане тысячи автовладельцев могут потерять свои машины из-за финансовой пирамиды

Газета.Ru

В Актобе суд постановил вернуть первым владельцам автомобили, которые прошли через автоломбарды, оказавшиеся финансовыми пирамидами. Однако с этим категорически не согласны новые владельцы машин, которые купили их по объявлениям. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на сюжет «31 канала».

Тысячи владельцев могут потерять машины из-за финансовой пирамиды
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»Нина Зотина/РИА «Новости»

В частности, один из пострадавших приобрел три года назад Nissan X-Trail и поставил его на учет, однако через четыре месяца машину изъяла полиция, которая впоследствии выдала ее под сохранную расписку без права отчуждения.

В рамках уголовного дела о создании финансовых пирамид, действовавших в 13 регионах страны, 48 человек приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 18 лет, а потерпевшими по делу признаны 17 тыс. человек. Суд постановил вернуть машины, проходящие по делу как вещественные доказательства, прежним владельцам, заложившим их в ломбард.

Нынешние владельцы, которым машины продали организаторы пирамиды, оказались под угрозой изъятия автомобилей. Преступники реализовывали их, не сообщая о залоге. С подобными проблемами столкнулись тысячи жителей Казахстана, утверждается в сюжете. Решение по делу в настоящее время проходит процедуру обжалования в апелляционной инстанции.

Автоновости,Nissan X-Trail,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий