Россиян предупредили о подорожании машин «АвтоВАЗа»

Цены на некоторые машины российской компании «АвтоВАЗа» вырастут с 1 марта. Об этом ТАСС предупредил источник в одном из дилерских центров.

Фото: ТАСС ТАСС

«Машины подорожали на 20 тысяч рублей. В основном это касается автомобилей, в которых есть кондиционер. Машины без кондиционера не подорожали», — пояснил он.

В последний раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на машины в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что в крупных столичных автосалонах начали завышать цены на популярный седан Lada Granta. На официальном сайте Lada цены на эту модель начинаются от 678,3 тысячи рублей.