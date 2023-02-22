Exeed AtlantiX дважды подешевел: сколько стоит кроссовер, который появится в России

Новинка, которая вышла на рынок Китая под названием Yaoguang, на старте оказалась еще дешевле, чем на этапе предзаказов: сейчас ее можно купить за 152,8 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,6 миллиона. При этом в конце прошлого года, когда открылся прием «слепых» заказов, Yaoguang/AtlantiX стоил минимум 170 тысяч юаней, а позже, в январе, цену опустили до 167,8 тысячи.

Фото: © Соцсети КНР / Китайские автомобили © Соцсети КНР / Китайские автомобили

То, что AtlantiX будет продаваться в России, уже подтверждено официально – до нашей страны новинка премиального бренда Exeed доберется в течение 2023 года. Причем у нас кроссовер появится над другим названием – под каким именно, пока неизвестно.

Снижение цен на модели на старте продаж – распространенная практика в Китае. Однако в России кроссовер Exeed будет стоить значительно дороже, чем на домашнем рынке. Можно ориентироваться на стоимость TXL, РРЦ на который стартуют с отметки 3,2 миллиона рублей с учетом скидок – AtlantiX позиционируется выше него, так что и стоить будет больше. Официально рублевые цены обнародуют ближе к запуску модели на рынке, который предварительно запланирован на лето.

Что же касается Yaoguang/AtlantiX в спецификации для домашнего рынка, то там он доступен с двухлитровым турбомотором мощностью 261 лошадиная сила, который работает с семиступенчатым «роботом». Разгон с места до 100 километров в час составляет 8,6 секунды, а заявленный автопроизводителем средний расход топлива – 7,5 литра на 100 километров пути. В Китае на выбор предложены шесть уровней оснащения.