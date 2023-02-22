В Россию привезли новые Kia Ceed за два миллиона рублей

Издание «Газета.Ru» сообщило, что корейские автомобили 2023 года, привезенные по схеме параллельного импорта, появились сразу в нескольких автосалонах в разных регионах. В зависимости от комплектации стоимость модели достигает 2,5 миллионов рублей. Ознакомиться с предложениями можно на официальных сайтах дилеров и на страницах популярных классифайдов.

Фото: Kia Ceed GT© K Kia Ceed GT© K

Автосалон из Челябинской области продает за 2,1 миллиона рублей Kia Ceed в кузове хэтчбек, оборудованный 1,6-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 128 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической коробкой передач. В комплектацию модели входят восемь подушек безопасности, камера заднего вида, а также круиз-контроль и мультимедийная система со встроенной навигацией.

За ту же сумму можно приобрести аналогичные автомобили с такой же силовой установкой и коробкой передач у продавца из Башкирии. В столичном же автосалоне в зависимости от комплектации стоимость Kia Ceed составляет от 2,2 до 2,5 миллионов рублей.