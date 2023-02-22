В Россию привезли новые Kia Ceed за два миллиона рублей

Издание «Газета.Ru» сообщило, что корейские автомобили 2023 года, привезенные по схеме параллельного импорта, появились сразу в нескольких автосалонах в разных регионах. В зависимости от комплектации стоимость модели достигает 2,5 миллионов рублей. Ознакомиться с предложениями можно на официальных сайтах дилеров и на страницах популярных классифайдов.
Автосалон из Челябинской области продает за 2,1 миллиона рублей Kia Ceed в кузове хэтчбек, оборудованный 1,6-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 128 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической коробкой передач. В комплектацию модели входят восемь подушек безопасности, камера заднего вида, а также круиз-контроль и мультимедийная система со встроенной навигацией.
За ту же сумму можно приобрести аналогичные автомобили с такой же силовой установкой и коробкой передач у продавца из Башкирии. В столичном же автосалоне в зависимости от комплектации стоимость Kia Ceed составляет от 2,2 до 2,5 миллионов рублей.
Накануне столичный дилер выставил на продажу новые кроссоверы Toyota RAV4, привезенные из Китая. Причем на автомобили продавец распространил собственную трехлетнюю гарантию.