Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
10 минут назад

В Россию привезли новые Kia Ceed за два миллиона рублей

Motor.ruиещё 1

Издание «Газета.Ru» сообщило, что корейские автомобили 2023 года, привезенные по схеме параллельного импорта, появились сразу в нескольких автосалонах в разных регионах. В зависимости от комплектации стоимость модели достигает 2,5 миллионов рублей. Ознакомиться с предложениями можно на официальных сайтах дилеров и на страницах популярных классифайдов.

В Россию привезли новые Kia Ceed за два миллиона рублей
Фото: Kia Ceed GT© KKia Ceed GT© K

Автосалон из Челябинской области продает за 2,1 миллиона рублей Kia Ceed в кузове хэтчбек, оборудованный 1,6-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 128 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической коробкой передач. В комплектацию модели входят восемь подушек безопасности, камера заднего вида, а также круиз-контроль и мультимедийная система со встроенной навигацией.

За ту же сумму можно приобрести аналогичные автомобили с такой же силовой установкой и коробкой передач у продавца из Башкирии. В столичном же автосалоне в зависимости от комплектации стоимость Kia Ceed составляет от 2,2 до 2,5 миллионов рублей.

Накануне столичный дилер выставил на продажу новые кроссоверы Toyota RAV4, привезенные из Китая. Причем на автомобили продавец распространил собственную трехлетнюю гарантию.

Автоновости,Toyota RAV4,Kia,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий