Mitsubishi Outlander обзаведется мощной версией от Ralliart

Ее разработкой занимается недавно возрожденное подразделение Ralliart, которое пока выпускает только пакеты аксессуаров, не трогая техническую составляющую. Как сообщает японское издание BestCarWeb, «заряженный» вариант кроссовера будет базироваться на заряжаемом гибриде Outlander PHEV, где совместно с 2,4-литровым атмосферным мотором работают два электродвигателя.

Фото: © BestCarWeb © BestCarWeb

Суммарную отдачу силовой установки гибридного Mitsubishi Outlander увеличат до 290 лошадиных сил. Сейчас 2,4-литровый «атмосферник» совместно с двумя электродвигателями выдает 248 сил и 450 Нм крутящего момента. Помимо подзаряжаемого гибрида, Outlander четвертого поколения выпускается еще с двумя вариантами силовой установки, однако, по данным инсайдеров, в основу «заряженного» кроссовера ляжет именно PHEV-модификация.

Помимо этого, мастера Ralliart усилят подвеску Outlander и увеличат жесткость кузова. Что касается экстерьера, то его оформят по мотивам концепта Vision Ralliart, показанного в начале прошлого года на автосалоне в Токио.

«Мускулистый» шоу-кар получил укрупненные бамперы диффузор, расширенные крылья и особую матовую окраску кузова. Также в оснащение вошли 22-дюймовые колеса, большие тормозные диски и шестипоршневые суппорты.