Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

«АвтоВАЗ» поднимет цены на некоторые автомобили

Елена Прошина

Стоимость некоторых моделей российского автомобильного концерна «АвтоВАЗ» вырастет с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дилерском центре.

Россиян предупредили о подорожании машин «АвтоВАЗа»
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что некоторые автомобили подорожают на 20 тысяч рублей. Согласно словам источника, рост цен затронет те модели, в которых есть кондиционер. При этом автомобили без него будут продаваться по прежней цене.

Так, модель Lada Niva станет дороже на 16 тысяч рублей, а Lada Granta на 20 тысяч. Согласно данным сайта «АвтоВАЗ», на сегодняшний день цена Lada Niva Legend начинается от 801 тысяч рублей, а Lada Granta – от 678 тысяч. При этом последнее повышение цен на автомобили «АвтоВАЗ» произошло в марте 2022 года.

Автоэксперты оценили проект массового восстановления б/у запчастей

Ранее АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс приборной панели для модели Lada Vesta.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий