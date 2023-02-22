Россиян предупредили о подорожании машин «АвтоВАЗа»

Стоимость некоторых моделей российского автомобильного концерна «АвтоВАЗ» вырастет с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дилерском центре.
Уточняется, что некоторые автомобили подорожают на 20 тысяч рублей. Согласно словам источника, рост цен затронет те модели, в которых есть кондиционер. При этом автомобили без него будут продаваться по прежней цене.
Так, модель Lada Niva станет дороже на 16 тысяч рублей, а Lada Granta на 20 тысяч. Согласно данным сайта «АвтоВАЗ», на сегодняшний день цена Lada Niva Legend начинается от 801 тысяч рублей, а Lada Granta – от 678 тысяч. При этом последнее повышение цен на автомобили «АвтоВАЗ» произошло в марте 2022 года.
Ранее АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс приборной панели для модели Lada Vesta.