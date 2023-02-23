Первый серийный электрический кроссовер снова выставлен на продажу

Внедорожник с электродвигателем GMC Hummer EV снова попытаются продать на аукционе за сумму, превышающую его реальную стоимость в несколько раз. Как отмечает Центральная Служба Новостей, это объясняется тем, что продаваемый автомобиль является самым первым в серии и имеет VIN001.

Фото: General Motors General Motors

Стоит напомнить, что этот электрический кроссовер еще в прошлом месяце выставляли на аукцион Barrett-Jackson и за него хотели получить 500 тысяч долларов. И вот теперь самый первый внедорожник GMC Hummer EV вновь выставляют на продажу. Причем, он еще даже физически не доставлен 1-му покупателю.