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1 час назад

Первый серийный электрический кроссовер снова выставлен на продажу

Моя Москва.онлайн

Внедорожник с электродвигателем GMC Hummer EV снова попытаются продать на аукционе за сумму, превышающую его реальную стоимость в несколько раз. Как отмечает Центральная Служба Новостей, это объясняется тем, что продаваемый автомобиль является самым первым в серии и имеет VIN001.

Первый серийный электрический кроссовер снова выставлен на продажу
Фото:  General Motors General Motors

Стоит напомнить, что этот электрический кроссовер еще в прошлом месяце выставляли на аукцион Barrett-Jackson и за него хотели получить 500 тысяч долларов. И вот теперь самый первый внедорожник GMC Hummer EV вновь выставляют на продажу. Причем, он еще даже физически не доставлен 1-му покупателю.

Кстати, продаваемый электрический кроссовер GMC Hummer EV представлен в пакете Edition 1, включающий в себя большое количество привлекательных опций. Среди них система постоянного полного привода 4WD, 830 лошадиных сил мощности и 800-вольтовая архитектура. Также стоит упомянуть про рулевое управление всеми четырьмя колесами.

Автоновости,Hummer,
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