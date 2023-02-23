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19 минут назад

В России запатентовали седан Genesis G90 второго поколения

Газета.Ruиещё 1

Компания Genesis запатентовала в России премиум-седан G90 второго поколения, документы появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), сообщают «Автоновости дня».

Genesis G90 оснащен 3,5-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом. В короткобазной модификации автомобиль оснащается силовой установкой мощностью 380 л.с., а в длиннобазной она развивает 415 л.с. Двигатель работает с восьмиступенчатым «автоматом», привод может быть передним или полным.

Genesis

В список опций Genesis G90 входят встроенная ароматическая система, передние кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, а также система активного шумоподавления, функция распознавания водителя по отпечатку пальца, 8-дюймовый сенсорный дисплей для задних пассажиров, круиз-контроль с системой удержания в полосе.

В России Genesis G90 второго поколения не представлен официально. Отмечается, что в прошлом году дилеры начали ввозить новые машины из-за границы, тогда цены на них варьировались от 4,3 до 9,8 млн рублей.

Genesis

Ранее сообщалось, что в России появились в продаже новые Kia Ceed по цене от 2,1 млн рублей.

Автоновости,Видео,Kia,
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