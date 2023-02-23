Dodge намекнул на биоэтаноловый Challenger

В августе марка официально объявила, что в 2023 модельном году с производства будут сняты седан Dodge Charger и купе Dodge Challenger. Уход двух культовых моделей со сцены американский автопроизводитель обставил выпуском линейки Last Call, в рамках которой анонсировали сразу семь лимитированных версий обеих моделей, но самая мощная из них будет рассекречена только во второй половине марта 2023 году. И это будет самый хардкорный Dodge Challenger в истории.

Фото: dodge dodge

Официальная презентация флагманской версии Dodge Challenger состоится 20 марта на гоночной трассе Las Vegas Motor Speedway в рамках мероприятия Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas. В канун премьеры марка выпустила тизер новинки, намекающий на ряд главных фишек спорткара.

В коротком ролике Runnin' Hyde, название которого отсылает к двойственной личности доктора Джекила и мистера Хайда, показан превращающийся в монстра леприкон, который вводит себе через капельницу некую золотистую жидкость. В этой жидкости читается отсылка к топливу E85. При этом дополнительную мощность двигателю может обеспечить система впрыска воды и метанола. На наличие этой системы может указывать лицо в противогазе на превью ролика.