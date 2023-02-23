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2 часа назад

Volkswagen Tuyue, который может приехать в Россию, обновился в Китае

Inc-News

Свежий Volkswagen Tuyue начнет продаваться в КНР уже 1 марта. Компактный кроссовер пережил небольшие косметические внешние изменения, а также получил совершенно иной салон, оснащенный плавающим центральным экраном управления. Также в линейке моторов появился новый силовой агрегат.

Volkswagen Tuyue, который может приехать в Россию, обновился в Китае
Фото: inc-news.ruinc-news.ru

Новый Volkswagen Tuyue

Видео дня

Глядя на обновленный Volkswagen Tuyue, можно увидеть, что внешний вид принимает совершенно новый семейный стиль дизайна. Сочетание двухэтажной радиаторной решетки, разделенной надвое светодиодной полосой, переходящей в узор дневных ходовых огней и фар новой архитектуры смотрится довольно оригинально. Все это упаковано в атлетический передний бампер с большим многоугольным воздухозаборником. Стоит отметить, что опционально кроссоверу будет доступен уникальный комплект визуализации Moon Black.

Корма Volkswagen Tuyue

Боковая поверхность кузова выделяется яркими выштамповками и угловатыми колесными арками, которые подчеркнуты контурной окантовкой из неокрашенного пластика. Что касается габаритов, длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4458/1841/1632 мм соответственно, а колесная база — 2680 мм, что на 5 мм больше, чем у актуальной модели. Общую картину дополняет рисунок литых дисков и небольшой спойлер на крышке багажной двери.

Салон Volkswagen Tuyue

Салон Volkswagen Tuyue получил полностью цифровую панель приборов и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами. Остальное управление возложено на 12-дюймовый дисплей мультимедиа, который имеет свежий интерфейс, а также поддерживает Apple CarPlay и другие сервисы. Блок управления климатом имеет сенсорные клавиши.

Новый двигатель Tuyue

Под капотом Volkswagen Tuyue может располагаться один из двух бензиновых турбомоторов. Стоковый вариант 1.5 Т заменит предыдущий двигатель 1.4 Т. Новый двигатель имеет максимальную мощность 160 сил и крутящий момент 250 Нм. Пару агрегату, который может работать на 92-м бензине составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Старшим модификациям положен прежняя 2.0-литровая «турбочетверка» на 186 сил и 320 Нм. Цены на обновленный кросс будут объявлены в ближайшее время.

Автоновости,Volkswagen,Apple,
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