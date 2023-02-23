Volkswagen Tuyue, который может приехать в Россию, обновился в Китае

Свежий Volkswagen Tuyue начнет продаваться в КНР уже 1 марта. Компактный кроссовер пережил небольшие косметические внешние изменения, а также получил совершенно иной салон, оснащенный плавающим центральным экраном управления. Также в линейке моторов появился новый силовой агрегат.
Глядя на обновленный Volkswagen Tuyue, можно увидеть, что внешний вид принимает совершенно новый семейный стиль дизайна. Сочетание двухэтажной радиаторной решетки, разделенной надвое светодиодной полосой, переходящей в узор дневных ходовых огней и фар новой архитектуры смотрится довольно оригинально. Все это упаковано в атлетический передний бампер с большим многоугольным воздухозаборником. Стоит отметить, что опционально кроссоверу будет доступен уникальный комплект визуализации Moon Black.
Боковая поверхность кузова выделяется яркими выштамповками и угловатыми колесными арками, которые подчеркнуты контурной окантовкой из неокрашенного пластика. Что касается габаритов, длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4458/1841/1632 мм соответственно, а колесная база — 2680 мм, что на 5 мм больше, чем у актуальной модели. Общую картину дополняет рисунок литых дисков и небольшой спойлер на крышке багажной двери.
Салон Volkswagen Tuyue получил полностью цифровую панель приборов и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами. Остальное управление возложено на 12-дюймовый дисплей мультимедиа, который имеет свежий интерфейс, а также поддерживает Apple CarPlay и другие сервисы. Блок управления климатом имеет сенсорные клавиши.
Под капотом Volkswagen Tuyue может располагаться один из двух бензиновых турбомоторов. Стоковый вариант 1.5 Т заменит предыдущий двигатель 1.4 Т. Новый двигатель имеет максимальную мощность 160 сил и крутящий момент 250 Нм. Пару агрегату, который может работать на 92-м бензине составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Старшим модификациям положен прежняя 2.0-литровая «турбочетверка» на 186 сил и 320 Нм. Цены на обновленный кросс будут объявлены в ближайшее время.