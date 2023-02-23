Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Российский каршеринг может значительно подорожать, и вот почему

Motor.ru

По данным «Коммерсанта», сектор каршеринга планируют выделить в отдельную тарифную группу по ОСАГО по инициативе Центробанка. В таком случае базовый тариф на страховой полис для карширенга увеличится кратно, а стоимость сервисов краткосрочной аренды может вырасти на 15-30 процентов. Эксперты сомневаются, что на пользователей удастся переложить все затраты от реформы ОСАГО.

Российский каршеринг может значительно подорожать
Фото: motor.rumotor.ru

Страховщики из топ-10 подтвердили «Коммерсанту», что каршеринг может стать дороже после изменения системы тарификации ОСАГО. Необходимость выделения сервисов краткосрочной аренды в отдельную группу Центробанк объясняет повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью. Подсчитано, что частота ДТП в каршеринге в полтора раза выше, чем у такси.

Эксперты не сошлись во мнении, на сколько подорожает каршеринг в случае повышения страховых тарифов. Некоторые считают, что бюджетные варианты станут дороже на 30 процентов, а аренда автомобилей среднего класса прибавит в цене 15-25 процентов. Однако есть и другая точка зрения: из-за конкуренции с такси значительного удорожания каршеринга не случится. В пользу умеренного роста цен говорит то, что расходы на страхование ОСАГО можно распределить на всех клиентов в течение календарного года.

В прошлом году сервисы каршеринга стали дороже на 28 процентов. Причины — увеличение стоимости ремонта и обслуживания автомобилей и рост цен на новые машины. Основой автопарка крупнейших операторов каршеринга становятся китайские автомобили.

Автоновости,Банк России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий