Российский каршеринг может значительно подорожать

По данным «Коммерсанта», сектор каршеринга планируют выделить в отдельную тарифную группу по ОСАГО по инициативе Центробанка. В таком случае базовый тариф на страховой полис для карширенга увеличится кратно, а стоимость сервисов краткосрочной аренды может вырасти на 15-30 процентов. Эксперты сомневаются, что на пользователей удастся переложить все затраты от реформы ОСАГО.

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Страховщики из топ-10 подтвердили «Коммерсанту», что каршеринг может стать дороже после изменения системы тарификации ОСАГО. Необходимость выделения сервисов краткосрочной аренды в отдельную группу Центробанк объясняет повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью. Подсчитано, что частота ДТП в каршеринге в полтора раза выше, чем у такси.

Эксперты не сошлись во мнении, на сколько подорожает каршеринг в случае повышения страховых тарифов. Некоторые считают, что бюджетные варианты станут дороже на 30 процентов, а аренда автомобилей среднего класса прибавит в цене 15-25 процентов. Однако есть и другая точка зрения: из-за конкуренции с такси значительного удорожания каршеринга не случится. В пользу умеренного роста цен говорит то, что расходы на страхование ОСАГО можно распределить на всех клиентов в течение календарного года.