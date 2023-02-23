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1 час назад

Fiat построит два новых электромобиля

Inc-News

Fiat построит два новых электромобиляНовыми электрокарами могут стать Fiat Panda EV и Fiat Pundo EV, которые будут иметь много общего с концепт-каром Fiat Centoventi Несколько дней назад стало известно, что Fiat планирут выпустить две новые электрические модели B-сегмента в 2023 году. Сообщается, что этими двумя моделями могут быть Fiat Panda EV и Fiat Pundo EV. Концепт Fiat CentoventiУже сегодня Stellantis вынашивает грандиозные планы на электрокары. В 2023 году количество электромобилей, развернутых группой на европейском рынке, увеличится с нынешних 22 до 30, а к концу 2024 года — это число увеличится до 42. Что касается дизайна, сообщается, что Fiat Panda EV может черпать вдохновение в дизайне концепт-кара Centoventi. Jeep AvengerВ настоящее время официальный представитель не сообщил больше информации о двух новых моделях. По предварительным данным, предполагаемая модель Panda EV будет производиться на той же линии, что и Jeep Avenger, и также будет построена на основе архитектуры eCMP.Читайте также о новом Volkswagen Tuyue.

Fiat построит два новых электромобиля
Фото: inc-news.ruinc-news.ru
Автоновости,Fiat Panda,Jeep,Fiat,Volkswagen,
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