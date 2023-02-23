Выпущены первые серийные электро кабриолеты Mini Cooper SE из 999 обещанных

Электромобиль Mini Cooper SE Convertible официально представили летом 2022 года, показав концептуальный прототип. Сейчас показали первые серийные машины из 999 обещанных, поклонники бренда и рядовые автолюбители могут ознакомиться с престижной новинкой.

Фото: car.ru car.ru

Концерн BMW, раскрывая информацию об эксклюзивном электрокаре, уточнил, что всего планируется выпустить 999 таких кабриолетов, причём, исключительно для европейского рынка. Подобная позиция западногерманского производителя, как полагают эксперты, может быть обусловлена специфическим форматом компактного автомобиля.

Видео дня

Вторая причина кроется в завершающимся производственным циклом актуального семейства Mini F55/56/57. Инженерно-конструкторская группа ранее окончила работы по созданию автомобиля следующего поколения.

Новый базовый хэтчбек уже представлен официально, в 2024 году начнётся серийный выпуск машин. В 2025 году ожидается новейший кабриолет. Но для BMW крайне важно произвести пилотную партию именно сейчас.

Подобное решение связано со сроками перехода автомобильной промышленности Германии на массовый выпуск машин на электрической тяге. В частности, группа Volkswagen AG прекратит с 2025 года продажу в Германии автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания – к дилерам в ФРГ будут поступать исключительно электрокары.

Таковы ужесточающиеся требования в ЕС. Концерн BMW и принадлежащая ему компания Mini действуют соответственно.

Кабриолет Сooper SE Convertible станет первым серийным 4-местным электрокаром немецкого производителя, именно поэтому данной модели уделяется особое внимание. Машины Мini ограниченной серии – все 999 эксземпляров, получили «начинку» от хэтчбека Cooper SE и базового бензинового кабриолета с мягкой складной крышей.

У новинки установлены 17-дюймовые колёсные диски, кузов окрашивается в чёрный или белый цвет. В салоне установлены сиденья, обшитые натуральной кожей, причём, уже в начальной комплектации. Объём багажного отделения – 160 л, как и у серийных бензиновых кабриолетов.

Модель Сooper SE Convertible приводится в движение электромотором, размещённым на передней оси, соответственно, машина переднеприводная. Мощность двигателя – 184 л. с., ёмкость тягового аккумулятора составляет 32,6 кВт ч. На полной зарядке батареи электрокабриолет проезжает 201 км по циклу WLTP, тогда как базовый хэтчбек – 225 км.

Разгонная динамика Сooper SE Convertible слабее, чем у «трёхдверки»: скорости 100 км/ч «батарейный» кабриолет достигает за 8,2 с, тогда как хэтчбек – за 7,3 с.

Электрокары Mini Cooper SE Convertible будут сходить с конвейера завода VDL Nedcar, в Нидерландах. На этой же производственной площадке собирают и бензинового «донора».