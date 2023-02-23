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1 час назад

В Китае начались продажи кроссоверов Exeed AtlantiX, которые появятся в России

Газета.Ru

В Китае начались продажи купе-кроссоверов Exeed AtlantiX (на местном рынке модель называется Yaoguang) по цене от 152,8 тыс. юаней, сообщает портал «Китайские автомобили».

В Китае начались продажи кроссоверов, которые появятся в России
Фото: ExeedExeed

Габариты Exeed AtlantiX составляют 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2815 мм. Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., с ним сочетается 7-ступенчатый «робот». Доступны модификации с передним и полным приводом.

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В максимальную комплектацию кроссовера входит 24,6-дюймовый изогнутый экран, аудиосистема Sony с 14 динамиками, обогрев передних сидений и функция массажа, встроенный видеорегистратор, обивка сидений из натуральной кожи, проекция на лобовое стекло, функция автоматической парковки и другие опции.

Exeed

Стоимость Exeed AtlantiX в КНР составляет от 152,8 тыс. до 202,8 тыс. юаней (1,65-2,2 млн рублей). В январе Exeed объявила, что AtlantiX выйдет на рынок России в середине 2023 года.

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