В Китае начались продажи кроссоверов, которые появятся в России

В Китае начались продажи купе-кроссоверов Exeed AtlantiX (на местном рынке модель называется Yaoguang) по цене от 152,8 тыс. юаней, сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: Exeed Exeed

Габариты Exeed AtlantiX составляют 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2815 мм. Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., с ним сочетается 7-ступенчатый «робот». Доступны модификации с передним и полным приводом.

В максимальную комплектацию кроссовера входит 24,6-дюймовый изогнутый экран, аудиосистема Sony с 14 динамиками, обогрев передних сидений и функция массажа, встроенный видеорегистратор, обивка сидений из натуральной кожи, проекция на лобовое стекло, функция автоматической парковки и другие опции.

Exeed