ГИБДД объявила рейды по России в праздничные дни

С 23 по 26 февраля в разных регионах России пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, рейды анонсировали региональные управления ГИБДД .

В частности, о массовых остановках автомобилей и увеличении плотности нарядов ДПС объявили автоинспекторы Пензенской области, Якутии, Ивановской области, Рязанской области, Ростовской области, Новгородской области, Кабардино-Балкарии, Иркутской области и Брянской области. Также рейды на водителей пообещали в ГИБДД Смоленска, Оренбурга, Кирова и других городов.