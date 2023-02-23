ГИБДД объявила рейды по России в праздничные дни

С 23 по 26 февраля в разных регионах России пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, рейды анонсировали региональные управления ГИБДД.
В частности, о массовых остановках автомобилей и увеличении плотности нарядов ДПС объявили автоинспекторы Пензенской области, Якутии, Ивановской области, Рязанской области, Ростовской области, Новгородской области, Кабардино-Балкарии, Иркутской области и Брянской области. Также рейды на водителей пообещали в ГИБДД Смоленска, Оренбурга, Кирова и других городов.
«В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — рассказали в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что ГИБДД Москвы выйдет на усиленный рейд, который продлится до 26 февраля.