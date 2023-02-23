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32 минуты назад

ГИБДД объявила рейды по России в праздничные дни

Газета.Ru

С 23 по 26 февраля в разных регионах России пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, рейды анонсировали региональные управления ГИБДД.

ГИБДД объявила рейды по России в праздничные дни
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

В частности, о массовых остановках автомобилей и увеличении плотности нарядов ДПС объявили автоинспекторы Пензенской области, Якутии, Ивановской области, Рязанской области, Ростовской области, Новгородской области, Кабардино-Балкарии, Иркутской области и Брянской области. Также рейды на водителей пообещали в ГИБДД Смоленска, Оренбурга, Кирова и других городов.

Отзыв документов у ввезенных из-за рубежа машин объяснили

«В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», — рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Москвы выйдет на усиленный рейд, который продлится до 26 февраля.

Автоновости,ГИБДД,
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