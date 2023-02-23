На рынке РФ появилась японская альтернатива LADA Largus

На рынке России появился новый японский автомобиль. Его называют альтернативой отечественного Lada Largus.
По программе параллельного импорта в страну продолжают завозить автомобили из разных стран. В этот раз в Россию привезли японский Mitsubishi Xpander Cross. Эксперты отмечают, что этот автомобиль может стать заменой утилитарного Lada Largus. Производство последнего будет возобновлено только осенью 2023 года.
Mitsubishi Xpander является прямым конкурентом Toyota Rush и Suzuki Ertiga. Его разрабатывали для развивающихся стран - производством занимаются там же. По компоновке и задумке он полностью соответствует российскому Lada Largus - просторный универсал с небольшими габаритами.
Уже в базовой комплектации автомобиль предлагается с 7 посадочными местами. На втором ряду предусмотрено много места, а на третьем можно разместить даже взрослых людей. В модельной линейке представлено 2 версии универсала - Xpander и Xpander Cross. Первый отличается тем, что имеет стандартный обвес. Кроме того, есть разница в клиренсе.
У версии Xpander Cross дорожный просвет составляет 22.5 см. Известно, что сейчас в Россию ввозят только дорестайлинговые версии модели. Недавно производитель провел обновление, после которого клиренс у обеих версий стал одинаковым.
В качестве силового агрегата в универсале используется мотор объемом 1,5 литра, который выдает 105 л.с. Работает он в паре с 4-ступенчатой АКПП. Такой же мотор использовался в Lancer X. Оценивается модель намного дороже российского универсала. У дилеров такие автомобили продаются по цене от 2 100 000 рублей. Для большинства россиян это большая сумма. После возвращения на рынок Lada Largus тоже может прибавить в цене - он не будет стоить дешевле 1 500 000 рублей.