Mercedes-Benz V-Class получил аэродинамический обвес

Для легковых моделей Mercedes-Benz доработки предлагают множество компаний, но с коммерческими автомобилями этой же марки работает не так много специалистов. Едва ли не единственная компания, представленная в этом сегменте рынка — тюнинг-ателье Vansports, которое специализируется на доработках исключительно минивэнов и фургонов. На сей раз за основу своего проекта специалисты взяли микроавтобус V-Class, который освежили перед плановым рестайлингом.
Автомобиль получил весьма аккуратный аэродинамический обвес — сплиттер переднего бампера, пороги и накладки на задний бампер — собственной разработки ателье. В компании подчёркивают, что новые детали позволяют сохранить всю функциональность машины, включая доступ к фаркопу.
Лаконичный внешний вид подчёркивают 20-дюймовые колёса Vaed ET45 с шинами Continental Sport Contact. Кроме того, за счёт новых пружин дорожный просвет уменьшен на 30 миллиметров.
Заявлено, что на комфорте поездок это не сказывается, но положительно влияет на внешний вид модели. А вот технически V-Class не изменился — автомобиль от Vansports сохранил штатный для версии V 300d 273-сильный 2,0-литровый турбодизель. Традиционно ателье не вмешивается в двигатели машин, которые дорабатывает.