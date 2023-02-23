Mercedes-Benz V-Class получил аэродинамический обвес

Для легковых моделей Mercedes-Benz доработки предлагают множество компаний, но с коммерческими автомобилями этой же марки работает не так много специалистов. Едва ли не единственная компания, представленная в этом сегменте рынка — тюнинг-ателье Vansports, которое специализируется на доработках исключительно минивэнов и фургонов. На сей раз за основу своего проекта специалисты взяли микроавтобус V-Class, который освежили перед плановым рестайлингом.

Фото: © Vansports © Vansports

Автомобиль получил весьма аккуратный аэродинамический обвес — сплиттер переднего бампера, пороги и накладки на задний бампер — собственной разработки ателье. В компании подчёркивают, что новые детали позволяют сохранить всю функциональность машины, включая доступ к фаркопу.

Лаконичный внешний вид подчёркивают 20-дюймовые колёса Vaed ET45 с шинами Continental Sport Contact. Кроме того, за счёт новых пружин дорожный просвет уменьшен на 30 миллиметров.