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1 час назад

В BMW объяснили, в чем разница в восприятии бренда в разных странах

Motor.ru

Обозреватели BMW Blog посетили дизайн-студию баварской марки в Калифорнии, пообщались с главным дизайнером BMW Андрианом ван Хойдонком и узнали, что на ключевых рынках одна и та же марка вызывает разные ассоциации. Американцы считают, что BMW — это спорткар, а в Китае клиенты BMW хотят приобретать предмет роскоши. Общемировая тенденция — сближение предпочтений автолюбителей из разных стран.

В BMW объяснили, в чем разница в восприятии бренда в разных странах
Фото: © BMW© BMW

Адриан ван Хойдонк объяснил, что утверждение «BMW — это спортивный автомобиль», верно даже для тех американцев, которые покупают флагманский седан 7-Series. А вот в Китае от баварской продукции ждут роскоши, а не ездовых качеств. Дизайнерам BMW пришлось потрудиться, создавая «семёрку» в кузове G70, но в итоге удалось предложить агрессивный экстерьер и расширенные возможности персонализации интерьера.

Дизайн современных BMW считают спорным, но представители марки неоднократно давали понять, что противоречивая внешность помогает продажам. Теперь же президент дизайн-студии BMW Хольгер Хампф добавил, что разработка дизайна нового автомобиля — командная работа, а времена, когда какую-то модель связывали с конкретным специалистом в области дизайна, остались в прошлом.

В целом процесс «отрисовки» нового автомобиля ускорился: внешность создаётся несколькими специалистами в онлайн-программах, а правки и предложения вносятся дистанционно в дизайнерских бюро по всему миру. Адриан ван Хойдонк подчеркнул, что окончательному переходу дизайнеров в онлайн поспособствовала пандемия коронавируса.

Автоновости,BMW,
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