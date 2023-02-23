Представлен новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Онлайн-презентация новинки состоялась в Поднебесной, но «живую» машину журналистам пока не показали. В иерархии Chery кроссовер займёт нишу на полступени выше знакомого россиянам Tiggo 8 Pro Max. Особенности «девятки» — модная внешность, оригинальный пятиместный салон в «мерседесовском» стиле, безальтернативный 2,0-литровый турбомотор Kunpeng и дорогие отделочные материалы.

Фото: © Chery Tiggo 9 © Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 на десять сантиметров превосходит Tiggo 8 Pro Max по расстоянию от бампера до бампера и на одиннадцать — по колёсной базе. Длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4820/1930/1699 миллиметрам, колёсная база — 2820 миллиметров. Сравнимы габариты у актуального Kia Sorento.

Пока подтверждён только пятиместный вариант Tiggo 9 с несдвигаемым продольно задним диваном, хотя у «младших» семейств Tiggo 7 и Tiggo 8 третий ряд помещается. Интерьер со спаренными экранами информационно-развлекательного комплекса, электрорегулировками сидений на дверных картах, подрулевым селектором трансмиссии и тачпадом на центральном тоннеле напоминает о «Мерседесах». Аналоговых кнопок минимум: даже клавиши на руле сенсорные.

В списке опций — панорамная крыша, проекционный экран, отделка двухцветной кожей с контрастной прострочкой, вставки «под дерево», контурная подсветка, матричные фары, легкосплавные диски диаметром 20 дюймов, адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания дорожных знаков. А вот активной подвески и раздельных кресел второго ряда у Chery нет.

По технике откровений нет: Chery Tiggo 9 унифицирован с Exeed Yaoguang, а на старте продаж покупателей ждёт связка 2,0-литрового бензинового турбомотора (254 силы, 390 Нм) и 7-ступенчатого преселективного «робота». Привод — передний или подключаемый полный.