В РФ с 1 марта начнут действовать новые правила для электросамокатов

В России с первого марта начнут действовать скоростные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно новым ПДД, масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения нельзя развивать более 25 км/час.

Фото: ТРК «Звезда» ТРК «Звезда»

На электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части дороги вместе с велосипедами. А при движении по тротуарам предпочтение останется за пешеходами. Кроме того, специально для владельцев СИМ будут установлены новые дорожные знаки.