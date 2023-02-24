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2 часа назад

В РФ с 1 марта начнут действовать ограничения скорости для электросамокатов

ТК «Звезда»

В России с первого марта начнут действовать скоростные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно новым ПДД, масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения нельзя развивать более 25 км/час.

В РФ с 1 марта начнут действовать новые правила для электросамокатов
Фото: ТРК «Звезда»ТРК «Звезда»

На электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части дороги вместе с велосипедами. А при движении по тротуарам предпочтение останется за пешеходами. Кроме того, специально для владельцев СИМ будут установлены новые дорожные знаки.

Ранее Минтранс потребовал от регионов России подготовить для них соответствующую инфраструктуру, включая парковочные места. Как заявили в ведомстве, местные власти должны создать все условия для безопасного и комфортного передвижения граждан на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и др.

Автоновости,Минтранс РФ,
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