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1 час назад

Продажи автомобилей Exeed в России в январе выросли в четыре раза

Агентство «Москва»

В января 2023 года продажи автомобилей Exeed в России увеличились в четыре раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи автомобилей Exeed в России выросли в четыре раза
Фото: ТАССТАСС

«По итогам января 2023 года в России было куплено 1 тыс. 807 автомобилей EXEED, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самой популярной моделью Exeed на российском рынке в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 763 автомобиля (рост в 3,1 раза). Второе место занял кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 601 покупатель. Третий результат показал полноразмерный восьмиместный внедорожник VX - 443 купленных машины (рост в 2,3 раза).

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Как ранее сообщал «Автостат», в середине 2023 года на российском рынке появится новый премиальный купе-кроссовер Exeed Yaoguang. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке ожидается седан этой марки, подробности о котором пока не раскрываются.

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