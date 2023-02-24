Продажи автомобилей Exeed в России выросли в четыре раза

В января 2023 года продажи автомобилей Exeed в России увеличились в четыре раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«По итогам января 2023 года в России было куплено 1 тыс. 807 автомобилей EXEED, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самой популярной моделью Exeed на российском рынке в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 763 автомобиля (рост в 3,1 раза). Второе место занял кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 601 покупатель. Третий результат показал полноразмерный восьмиместный внедорожник VX - 443 купленных машины (рост в 2,3 раза).