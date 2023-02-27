Внедорожник Aurus выходит на рынок

На прошедших в Подмосковье состязаниях водителей Гаража особого назначения корреспондентам "РГ" удалось пообщаться с создателем Aurus - главным конструктором проекта "Единая модульная платформа" ФГУП НАМИ Вадимом Переверзевым.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Относительно скоро, через два года, обещано серийное производство мотоциклов Aurus Merlon. При этом изначально выход на коммерческий рынок первого тяжелого отечественного электромотоцикла "Мерлон" был анонсирован на 2024 год, затем сроки пересели на 2025-й. А реально на каком этапе сейчас работы по "Мерлону"?

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Вадим Переверзев: На этапе испытания опытных образцов. Прототипы есть, один мы привезли сюда, на автодром ФСО в Старой Купавне.

Мы с вами беседуем, стоя у новинки: внедорожника Aurus Komendant. Назван он так он не в честь конкретного кремлевского коменданта, а по названию башни Кремля. А именно: речь идет о башне северо-западной стены, построенной в 1495 году под руководством итальянского архитектора Алевиза Фрязина (старшего). Название подходящее, поскольку изначально эта башня называлась Колымажной. Под ней устроили средневековую версию "Гаража особого назначения": Колымажный двор, где хранились царские повозки. Да и название Merlon тоже связано с архитектурой Кремля. Мерлон - это, если перевести с инженерного языка на простонародный, зубец Кремлевской стены. Собственно, а кто придумывает такие названия? Вы или спецслужбы?

Вадим Переверзев: Совместно.

Гениально лаконичный ответ! Но я так просто не сдамся. Спрошу о том "Мерлоне", который мотоцикл. Основной потребитель тяжелого отечественного электробайка - силовики? Или пойдет он и на коммерческий рынок?

Вадим Переверзев: И то, и другое.

А что касается новинки, Aurus Komendant, то кто сегодня ваши конкуренты?

Вадим Переверзев: В широком плане у Aurus конкуренты всегда автомобили в классе "люкс". Прежде всего, "Роллс-Ройс" и "Бентли". Возможно, в какой-то мере - "Майбах". Как были, так сегодня и остались.

Можно чуть подробнее о "Коменданте"?

Вадим Переверзев: Принадлежит к классу кроссоверов и внедорожников. "Комендант" более компактен по сравнению с предшественниками. У него увеличенный клиренс, что позволяет использовать как на дорогах, так и вне дорог. Оснащен пневмоподвеской, которая позволяет регулировать дорожный просвет в зависимости от условий. Машина полноприводная, в любых дорожно-климатических условиях позволяет достигать максимально высоких характеристик. Aurus Komendant мы делали с большим прицелом на водителя - т.е. чтобы владелец автомобиля сам получал максимум наслаждение от процесса вождения. И мог воспользоваться всеми возможностями этого авто. Внедорожник имеет тот же силовой агрегат, как и Aurus-седан. Обеспечена максимально необходимая мощность для динамичного движения по дорогам всех типов.

В какие структуры поставлены первые "Коменданты"?

Вадим Переверзев: Несколько машин уже работает в ГОН, поскольку весь проект и делался с прицелом на Гараж особого назначения. Собственно, весь проект Aurus мы изначально создавали в плотном взаимодействии с нашим заказчиком, как мы называем коллег из ФСО. "Комендант" для ФСО от коммерческих версий отличается, скажем так, особенностями комплектации.

У вашего Aurus Komendant есть бронированная версия, но насколько я понимаю, сейчас мы с вами беседуем не у бронемашины?

Вадим Переверзев: Да, сейчас презентуем не ее. Но и бронированная версия тоже будет доступна коммерческим покупателям.

Конкретно

* Aurus Komendant собирают в Елабуге, уровень локализации превышает 70%. И будет повышаться и дальше. Люксовый полноприводный внедорожник оснащен двигателем мощностью 598 л.с., доступен в девяти цветах, и в семи вариантах интерьера.

* Мощность разработанного НАМИ электромотоцикла Aurus Merlon - 140 кВт, максимальная скорость - 200 км/ч, вес - 350 кг, запас хода - 200 км. До 100 км/ч электромотоцикл разгоняется за 3,7 секунды. Создатели обещают возможность эксплуатации при температурах до минус 25 градусов Цельсия.

Кстати

Сегодня линейка автомобилей Aurus включает "Сенат" (седан и лимузин), "Арсенал" (минивэн) и "Комендант". Корреспондент "РГ" провел мини-расследование: кто же все-таки стоит у истоков названия конкретных моделей? Бросается в глаза закономерность: машины названы в честь кремлевских башен (Арсенальной и Комендантской). При этом комендант Московского Кремля, при котором создавались упомянутые машины, четко отреагировал: "Не участвовал".