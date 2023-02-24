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1 час назад

Как изменились предпочтения граждан при выборе автомобиля в 2023 году

Car.ru

Эксперты провели оценку автомобильного рынка и пришли к выводу об изменении предпочтений покупателя. Рассказали, как поменялись взгляды автомобилистов в 2023 году.

Как изменились предпочтения граждан при выборе автомобиля в 2023 году
Фото: Car.ruCar.ru

При выборе транспортных средств большая часть граждан России обращает внимание на одни и те же пункты. Эксперты заметили, что в 2023 году предпочтения водителей заметно изменились. Данная динамика просматривается последние 3 года.

Сейчас к смене транспортного средства автомобилистов чаще подталкивает ДТП или частая поломка нынешней машины. Большая часть респондентов, которые принимали участие в опросе, обратили внимание на выгодную стоимость. Именно эти факторы считаются наиболее встречающимися в списке тех, которые могут оказать влияние на решение о покупке автомобиля.

Опрос показал, что автомобилисты все реже стали обращать внимание на сроки завершения гарантии. Доля автовладельцев, которые меняют машину из-за завершения гарантийного обслуживания, упала в 2 раза. Сейчас она составляет всего 9.9%. Сократилось число тех автомобилистов, которые меняют транспорт из-за выхода в продажу новой модели - до 19.6%. Это объясняется тем, что в последние несколько лет на рынок России не выходят новые автомобили из Европы и США.

Статистика показывает, что у граждан России стало меньше свободных денег и сбережений в 2023 году. Уровень заработной платы почти не повышается. За 3 года подход к выбору и приобретению транспортных средств стал более прагматичным. В качестве главного фактора, побуждающего к смене транспортного средства, выделяют частые поломки. Результаты опроса указывают на то, что в России в скором времени будет увеличен средний срок эксплуатации транспортных средств.

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