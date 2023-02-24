Легковой флагман Peugeot пережил плановый рестайлинг

Компания Peugeot обновила флагманское семейство 508. Представлены и лифтбек 508, и универсал с приставкой SW, и даже «заряженные» полноприводные гибриды Sport Engineered. Доработки в основном касаются экстерьера: от варианта с «клыками» дневных ходовых огней отказались в пользу дизайна с безрамочной решёткой радиатора и узкими матричными фарами. Из более мелких деталей — поменялись фонари, логотипы, шильдики, колёсные диски и палитра цветов кузова.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Архитектура салона семейства Peugeot 508 прежняя: с рестайлингом поменялись только штрихи. Стилисты отказались от крупного джойстика трансмиссии и изменили графику виртуальной приборной панели. Обновлено программное обеспечение информационно-развлекательного комплекса i-Connect Advanced, хотя 10-дюймовый тачскрин тот же.

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Peugeot обещает более продвинутый голосовой помощник, дистанционные обновления и улучшенные отделочные материалы. Европейские покупатели смогут заказать 508 в прежних трёх комплектациях Allure, GT и Sport Engineered. Прерогатива спортверсии — кислотный декор и кресла с развитой боковой поддержкой.

Единственное изменение в моторной гамме — появление упрощенной заряжаемой гибридной версии мощностью 180 лошадиных сил. Вдобавок, бензин-электрические «пятьсот восьмые» получили более современную батарею с увеличенной на пять процентов ёмкостью. Теперь линейка состоит из бензиновой версии с «турботройкой» 1.2 (130 сил), дизельной 1,5-литровой модификации той же мощности и трёх заряжаемых гибридов пиковой отдачей 180, 225 или 360 лошадиных сил.

Топ-версия Sport Engineered сохранила электрический полный привод, остальные Peugeot 508 могут быть только с передними ведущими колёсами. Есть два варианта трансмиссий: обычный 8-ступенчатый автомат Aisin или его модернизированная версия с «мокрым» сцеплением вместо гидротрансформатора и встроенным электромотором — она положена гибридам.