Раскрыта особенность ввезенных по параллельному импорту авто

Их эксплуатацию в нашей стране уже начали запрещать

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В России начали запрещать эксплуатацию автомобилей, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. Специалисты раскрыли неприятную правду о таких машинах. А в ходе проверки выяснились некоторые любопытные детали относительно такого транспорта, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, новое решение на этот счет начали принимать Росстандарт. Ведомство начало отменять главный документ для ввезенных в нашу страну автомобилей, который называется СБКТС. В ходе проверки машин, которые ввозились в страну по параллельному импорту, выяснилось, что свидетельства о безопасности таких авто были оформлены с нарушениями.

Отмечается, что свидетельство аннулировали у целой россыпи машин, и это только начало. Ведомство будет проводить проверки такого транспорта вместе с Росаккредитацией и Минэкономразвития. И если нарушения будут выявляться, СБКТС аннулируют, а это значит, что автомобили будут сниматься с учета в ГИБДД, то есть на них попросту запретят ездить.