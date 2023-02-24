Раскрыта особенность ввезенных по параллельному импорту авто

Их эксплуатацию в нашей стране уже начали запрещать
В России начали запрещать эксплуатацию автомобилей, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. Специалисты раскрыли неприятную правду о таких машинах. А в ходе проверки выяснились некоторые любопытные детали относительно такого транспорта, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, новое решение на этот счет начали принимать Росстандарт. Ведомство начало отменять главный документ для ввезенных в нашу страну автомобилей, который называется СБКТС. В ходе проверки машин, которые ввозились в страну по параллельному импорту, выяснилось, что свидетельства о безопасности таких авто были оформлены с нарушениями.
Отмечается, что свидетельство аннулировали у целой россыпи машин, и это только начало. Ведомство будет проводить проверки такого транспорта вместе с Росаккредитацией и Минэкономразвития. И если нарушения будут выявляться, СБКТС аннулируют, а это значит, что автомобили будут сниматься с учета в ГИБДД, то есть на них попросту запретят ездить.
При этом эксперты предупреждают, что с такой ситуацией могут столкнуться те владельцы нового авто, которые оформляют их через организации, у которых нет аккредитации или они выдают документ с нарушением. В связи с этим специалисты не рекомендуют связываться с машинами, которые ввозятся по «серой» схеме, чтобы не попасть в подобную неловкую ситуацию в ближайшем будущем.