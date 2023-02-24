Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта неприятная правда об автомобилях, ввезенных по параллельному импорту

Primpressиещё 1

Их эксплуатацию в нашей стране уже начали запрещать

Раскрыта особенность ввезенных по параллельному импорту авто
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

В России начали запрещать эксплуатацию автомобилей, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. Специалисты раскрыли неприятную правду о таких машинах. А в ходе проверки выяснились некоторые любопытные детали относительно такого транспорта, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, новое решение на этот счет начали принимать Росстандарт. Ведомство начало отменять главный документ для ввезенных в нашу страну автомобилей, который называется СБКТС. В ходе проверки машин, которые ввозились в страну по параллельному импорту, выяснилось, что свидетельства о безопасности таких авто были оформлены с нарушениями.

Описано будущее цен на автомобили в России

Отмечается, что свидетельство аннулировали у целой россыпи машин, и это только начало. Ведомство будет проводить проверки такого транспорта вместе с Росаккредитацией и Минэкономразвития. И если нарушения будут выявляться, СБКТС аннулируют, а это значит, что автомобили будут сниматься с учета в ГИБДД, то есть на них попросту запретят ездить.

При этом эксперты предупреждают, что с такой ситуацией могут столкнуться те владельцы нового авто, которые оформляют их через организации, у которых нет аккредитации или они выдают документ с нарушением. В связи с этим специалисты не рекомендуют связываться с машинами, которые ввозятся по «серой» схеме, чтобы не попасть в подобную неловкую ситуацию в ближайшем будущем.

Автоновости,Росаккредитация,Росстандарт,ГИБДД,Минэкономразвития,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий