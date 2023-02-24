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1 час назад

В РФ привезли мини-кроссоверы Daihatsu Taft по цене Lada Largus

Car.ru

В Россию привезли новые мини-кроссоверы Daihatsu Taft по цене отечественной Lada Largus, имеются и авто с пробегом. Появление на рынке РФ данной модели привлечёт внимание поклонников японских машин, отличающихся качеством и надёжными двигателями.

В РФ привезли мини-кроссоверы Daihatsu Taft по цене Lada Largus
Фото: Car.ruCar.ru

Производитель автомобилей Daihatsu принадлежит Toyota Motor Corporation c 2016 года. Компания выпускает малые серии внедорожников, хэтчбеков, кроссоверов, компактвэнов, седанов и мини-грузовиков.

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Кроссоверы Daihatsu Taft в Россию привезли дилеры из Приморского края. К продаже предлагаются праворульные машины без пробега и слегка подержанные.

Автомобили доставлены из Японии, информация о них появилась в одном из крупных классифайдов. Стоимость новых мини-кроссоверов не превышает 1,3 млн рублей, что сопоставимо с российским 5-дверным универсалом Lada Largus.

За японский «паркетник» в базовой комплектации, выпущенный в 2022 году, нужно заплатить 1,26 млн рублей.

Под капотом Daihatsu Taft в базовой комплектации находится 0,7-литровый бензиновый мотор мощностью 52 л. с. Силовой агрегат может быть турбированным или атмосферным. Он сопряжён с бесступенчатым вариатором, машина переднеприводная.

У российских дилеров из Приморского края можно купить новый мини-кроссовер Taft и в «продвинутой» модификации с мотором на 64 л. с., но у него другой ценник – 1,42 млн рублей. Некоторые продавцы предлагают машины с пробегом до 5 тысяч км, их стоимость приближается к 1 млн рублей.

Мини-кроссовер Daihatsu Taft отличается угловатым дизайном, принимаемым не всеми российскими автолюбителями. Такой экстерьер машина получила от концепт-кара Waku Waku.

Модель Taft построена на унифицированной платформе DNGA, использованной также для создания кроссоверов Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Модель Taft находится в классе kei-car и конкурирует на рынке с Suzuki Hustler.

Наименование Taft уже использовалось в период с 1974 по 1984 годы, тогда шильдик с таким названием носил компактный внедорожник. Для Индонезии специально производили такие машины вплоть до 2007 года, после чего устаревшую модель сняли с конвейера.

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