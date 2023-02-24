В Новосибирске сошедший с крыши снег раздавил несколько автомобилей

В Новосибирске с крыши дома сошел снег на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "АСТ-54". Инцидент произошел во дворе дома по адресу Чаплыгина, 48. Судя по фото, сошедший с крыши снег повредил как минимум три автомобиля. Сильнее всего досталось хетчбэку ВАЗ-2109. У него полностью смяло крышу, лопнули стекла, повреждены капот и двери. О том, давно ли очищали крышу дома от снега не сообщается. Владельцы поврежденных машин вызвали на место происшествия полицию. Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с 23-го этажа на автостоянку.