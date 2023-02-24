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1 час назад

Tesla Model Y превратили в псевдоспорткар

Motor.ru

Несмотря на свои выдающиеся динамические характеристики, модели Tesla не являются спорткарами и не выглядят как спорткары. Исправить это упущение взялись немецкие тюнеры из Irmscher. Компания, которая ассоциируется с доработками автомобилей близкой себе по духу и происхождению маркой Opel, в 2023 году взялась за модернизацию американских электромобилей — первым проектом стал электрокроссовер Tesla Model Y. Но доработки оказались весьма скромными.

Tesla Model Y превратили в псевдоспорткар
Фото: © Irmscher© Irmscher

Как это часто бывает, основное внимание тюнеры уделили экстерьеру модели — Tesla получила накладки на бампера и пороги, развитый диффузор а также увеличенный в размерах спойлер на дверце багажника. Дополняют облик Model Y 20-дюймовые диски Heli Star, предложенные в разных вариантах цветового оформления.

Несмотря на то, что у Tesla нет никакой решётки радиатора и у стандартной модели в передней части кузова глухая панель, в Irmscher решили сымитировать этот элемент. В полном смысле фальшивая решётка радиатора получила рисунок, стилизованный под паутину.

Если мало и этого, можно выбрать двухцветную окраску кузова. Салон Model Y в ателье предлагают перешить дорогой кожей от Irmscher Manufaktur, а также дополнить интерьер фирменными велюровыми коврами и накладками на пороги из нержавеющей стали. Но о большем, включая технические доработки, пока клиентам не приходится даже мечтать — по силовой установке Tesla Model Y останется полностью стандартной.

Автоновости,Tesla,Opel,
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