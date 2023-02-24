Представлен новый трёхрядный кроссовер Ford с роскошным салоном

Компания Ford представила семиместный кроссовер с роскошным салоном.

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В Китае дебютировал новейший Edge L — третье поколение популярной модели. Инженеры Ford сохранили переднеприводную платформу с поперечным расположением силового агрегата, но растянули колёсную базу до без малого трёх метров. Главная «фишка» Edge L — семиместный салон с мультиконтурными креслами второго ряда и целой плеядой нехарактерных для сегмента «фишек».

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Длина/ширина/высота нового Ford Edge L равны соответственно 5000/1961/1773 миллиметрам. По габаритам американо-китайский кроссовер догнал Hyundai Palisade и Volkswagen Teramont. Покупателям доступны два варианта внешности — обычный и «спортивный» с обвесом ST-Line. Отличия — в бамперах, дизайне радиаторной решётки и дисках.

Главный сюрприз в салоне: интерьер в духе китайского Mondeo с 4К-экраном шириной 1,1 метра был ожидаем, а вот конфигурация задних рядов удивила. У топ-версии оказались раздельные кресла с электрорегулировками, памятью настроек, подлокотниками-трансформерами, оттоманками, вентиляцией и подогревом! Откинуть спинку можно на 60 градусов, то есть по комфорту для пассажиров второго ряда Ford Edge L может посоперничать с минивэнами.

На старте продаж кроссовер предложат только с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» (252 силы, 378 Нм), 8-ступенчатым автоматом, передним или полным приводом. С небольшой задержкой подоспеют гибридные версии с тем же двигателем и электромотором — такой Edge L разовьёт 275 лошадиных сил и 405 Нм, расход топлива в смешанном цикле удастся удержать на уровне 6,3 литра на 100 километров (WLTC). В списке подтверждённых опций — проекционный экран, панорамная крыша и три зоны климат-контроля.