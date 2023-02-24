ГАЗ показал грузовую версию новейшего «Соболь NN»

«Группа ГАЗ» показала грузовую версию нового «Соболь NN».

Фото: © «Группа ГАЗ» / Quto. © «Группа ГАЗ» / Quto.

Фотографию изотермического фургона следующего поколения обнаружила редакция Quto. По данным издания, продажи бортовых «Соболей NN» и других модификаций с отдельной грузовой платформой стартуют в апреле. В лёгких грузовичках «Соболь NN» заинтересованы службы доставки продуктов, которым нужен более маневренный и компактный автомобиль, нежели «Газель NN». Основным конкурентом новинки может стать Sollers Argo.

Грузовичок «Соболь NN» отличается от «родственной» базовой «ГАЗели NN» укороченной колёсной базой. Однако «Соболь NN» доступен только с односкатной задней ошиновкой и короткой базой, тогда как для «ГАЗели NN» возможны варианты с усиленным задним мостом и двускатными ведущими колёсами, а также с увеличенным расстоянием между осями.

В настоящий момент 3,5-тонный фургон «Соболь NN» стоит от 2 790 000 рублей. Нижегородская новинка оказалась дороже ожидаемого. Техника безальтернативна: под капотом проверенный турбодизель Cummins ISF 2.8 в связке с отечественной 6-ступенчатой «механикой», привод задний.