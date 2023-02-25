В Омске в троллейбусах установят валидаторы

Номера автобусов, в которых заработает система - 56,57 и другие. Все они курсируют в столице региона по маршруту №12. Затем специалисты настроят работу валидаторов, после горожанам станет доступна бесконтактная оплата.

В салонах автомобилей будет установлено по два аппарата. После этого пассажирам станет доступно два вида оплаты – наличная и безналичная. У водителей троллейбусов будет установлен терминал, омичи смогут оплатить проезд через банковскую карту.