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2 часа назад

Московский производитель начал поставку деталей для автомобилей китайского бренда

Mos.ru

Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» начал поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда. Запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7, сборка которой ведется на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московский производитель начал поставку деталей для авто китайского бренда
Фото: Mos.ruMos.ru

«Ранее столичный производитель автокомпонентов и тульский завод заключили соглашение, по которому в Москве будут производить кузовные детали для популярных китайских кроссоверов. В рамках договора московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова», — пояснил Владислав Овчинский.

По его словам, московские специалисты завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — заднего пола салона кроссовера.

Завод по производству автокомпонентов открылся на юге Москвы в декабре прошлого года в рамках реализации промышленного масштабного инвестиционного проекта. Его производственные мощности позволяют выпускать до 12 миллионов деталей кузова для легковых и коммерческих автомобилей в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллиона кузовных деталей.

Февральская поставка переднего пола салона для китайского кроссовера знаменует старт масштабного проекта в сфере импортозамещения и локализации проекта по сборке этих автомобилей, уровень которой превысит 50 процентов уже в 2023 году.

Автоновости,Владислав Овчинский,
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