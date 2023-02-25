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2 часа назад

Mercedes-Benz анонсировал скорый дебют новой базовой модели

Motor.ru

Уже в этом году покажут концептуальный седан, который может стать предвестником Mercedes-Benz CLA третьего поколения. В ближайшем будущем A-Class и B-Class отправят в отставку, а им на смену придёт новая модель семейства Entry Luxury на перспективной модульной платформе MMA. Серийное производство нового «Мерседеса» начального уровня начнётся в следующем году.

Mercedes-Benz анонсировал скорый дебют новой базовой модели
Фото: Motor.ruMotor.ru

Хотя Mercedes-Benz запланировал существенное сокращение линейки, гендиректор немецкой марки Ола Каллениус подтвердил, что в компактном сегменте модели с трёхлучевой звездой тоже останутся. Предвестника линейки Entry Luxury покажут позже: концептуальный седан станет олицетворением нового видения «Мерседеса» начального уровня.

Подробностей немного, но можно с уверенностью сказать: входной билет в мир Mercedes-Benz станет дороже. Стратегия немецкой марки заключается в том, чтобы уменьшить тиражи и повысить маржинальность, так что совсем скоро «Мерседес» дешевле 40 тысяч евро уйдет в историю. Линейка «младших» моделей сократится с нынешних семи до четырёх, причём одной из них может быть небольшой кроссовер с внешностью «Гелендевагена».

Ставка на архитектуру MMA означает, что новые «Мерседесы» начального уровня будут предлагаться в том числе с двигателями внутреннего сгорания. Другие подробности появятся после дебюта концептуального седана-предвестника CLA третьего поколения.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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