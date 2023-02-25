Компания Peugeot представила обновленный седан 508

Французский автопроизводитель представил обновленный седан Peugeot 508 после объявления о анонсе новых электромобилей в недавней презентации, о своих планах на будущее. Как и ожидалось, вся линейка будет включать в себя новый язык стиля, который был представлен концепцией Inception, наряду с новейшими технологиями от альянса Stellantis.