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4 минуты назад

Компания Peugeot представила обновленный седан 508

ПроКроссовер.ру

Французский автопроизводитель представил обновленный седан Peugeot 508 после объявления о анонсе новых электромобилей в недавней презентации, о своих планах на будущее. Как и ожидалось, вся линейка будет включать в себя новый язык стиля, который был представлен концепцией Inception, наряду с новейшими технологиями от альянса Stellantis.

Компания Peugeot представила обновленный седан 508
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Покупатели смогут выбрать один из трех новых цветов (Okenite White, Titanium Grey, Eclipse Blue), трех комплектаций (Allure, GT, Peugeot Sport Engineered) и нескольких дизайнов легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов. Для топовой модели PSE французский бренд устанавливает шины Michelin Pilot Sport 4S.

Линейка двигателей для новых PEUGEOT 508 и 508 SW включает две гибридные версии, новые версии мощностью 180 и 225 л.с., бензиновую версию мощностью 130 л.с. и дизельную версию мощностью 130 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач EAT8.

Автоновости,Peugeot 508,Peugeot,
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