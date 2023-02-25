Hyundai избавится от завода компонентов в США, где работали 12-летние дети

Корейский автопроизводитель Hyundai сообщил акционерам, что избавится от контрольного пакета акций завода автокомпонентов в Алабаме, на котором в 2022 году было выявлено применение детского труда, сообщает Reuters.

Проверка соблюдения трудового законодательства у поставщиков Hyundai в США началась в августе 2022 года после публикации расследования Reuters о том, что на предприятиях работают несовершеннолетние — в том числе 12-летние дети. Один из поставщиков, где были выявлены нарушения. оказался дочерней компанией Hyundai, в которой она владела 72% акций.